Coronavirus: mancano i fondi per la ricerca ma Bologna annuncia novità (Di martedì 11 febbraio 2020) Gli studiosi non badano agli stipendi (bassi) e continuano a lavorare per capire che cos’è il Coronavirus, da dove proviene e come curarlo. E ci sono importanti novità. Ci sono studiosi, in questo caso giovani, che non badano agli stipendi, tra i più bassi nel mondo, ma con passione e dedizione continuano la loro missione … L'articolo Coronavirus: mancano i fondi per la ricerca ma Bologna annuncia novità proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'Africa è ad 'alto rischio': mancano kit per la diagnosi #coronavirus - webecodibergamo : Mercato auto, effetto coronavirus Vendite giù, mancano i componenti - neo_AnginSorga : @Beritasatu RadioSavana @RadioSavana Anche il governo cinese ha ammesso ritardi nel comunicare al mondo l'esistenza… -