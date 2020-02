Coronavirus, l'italiana che non vuole lasciare la Cina: «Abbiamo un'app per vedere se c'è un contagio in zona» (Di martedì 11 febbraio 2020) L'App per verificare dove sono i contagiati più vicini. I controlli presso i supermercati e nei luoghi pubblici dove ti misurano la febbre e tengono traccia dei tuoi spostamenti.... ilmessaggero

PiazzapulitaLA7 : Tra i primi a isolare il #coronavirus. Siamo entrati dove è stato raggiunto questo traguardo: lo #Spallanzani di Ro… - PiazzapulitaLA7 : Tra i primi al mondo a isolare il #coronavirus. Siamo entrati dove è stato raggiunto questo traguardo: lo… - davidefaraone : Il primo è Zaia, la seconda è Francesca, la ricercatrice italiana che ha isolato il #coronavirus per poter arrivare… -