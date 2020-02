Coronavirus, l’immunologo Usa: «Entro tre mesi test per un vaccino. Ci sono casi di trasmissione senza sintomi» (Di martedì 11 febbraio 2020) Potrebbero volerci due o tre mesi per il primo test del vaccino contro il Coronavirus 2019-nCov su un gruppo ristretto di persone. L’annuncio, riporta l’Ansa, arriva dall’immunologo Anthony Fauci, direttore dell’istituto statunitense per lo studio delle malattie infettive Niaid. «Stiamo lavorando con l’azienda biotecnologica Moderna – dice Fauci – e con la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (Cepi)» Ci sono elementi per sostenere che il nuovo Coronavirus possa essere trasmesso anche per via asintomatica, ossia da chi pur avendo l’infezione non mostra ancora i sintomi: «In genere la maggior parte dei virus si trasmettono quando qualcuno ha i sintomi, ma con il nuovo Coronavirus – ha detto Fauci – sembra esserci una trasmissione asintomatica». Alla luce dei dati finora noti, il tasso di mortalità del Coronavirus è ... open.online

esajas1 : RT @giornalettismo: #Travaglio aveva sottolineato una frase di #Burioni sul #coronavirus. L'immunologo gli ha risposto ricordandogli il me… - Miti_Vigliero : RT @giornalettismo: #Travaglio aveva sottolineato una frase di #Burioni sul #coronavirus. L'immunologo gli ha risposto ricordandogli il me… - Leonesidiventa : RT @giornalettismo: #Travaglio aveva sottolineato una frase di #Burioni sul #coronavirus. L'immunologo gli ha risposto ricordandogli il me… -