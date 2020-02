Coronavirus, l’esperto: “Potrebbe infettare il 60% della popolazione mondiale” (Di martedì 11 febbraio 2020) Focolai di Coronavirus nelle principali città di tutto il mondo potrebbero diventare inevitabili a causa del notevole movimento di persone che erano infette ma che non avevano ancora sviluppato i sintomi. Lo ha spiegato il professor Gabriel Leung, docente dell'Università di Hong Kong e uno dei massimi esperti mondiali sulle epidemie di Coronavirus. fanpage

