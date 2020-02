Coronavirus, l’esperto: “Potrebbe infettare il 60% della popolazione mondiale” (Di martedì 11 febbraio 2020) Focolai di Coronavirus nelle principali città di tutto il mondo potrebbero diventare inevitabili a causa del notevole movimento di persone che erano infette ma che non avevano ancora sviluppato i sintomi. Lo ha spiegato il professor Gabriel Leung, docente dell’Università di Hong Kong e uno dei massimi esperti mondiali sulle epidemie di Coronavirus. I contagi da Coronavirus 2019-nCoV potrebbero essere stati sottostimati e in realtà il virus che ha già fatto oltre un migliaio di morti in Cina “Potrebbe infettare oltre il sessanta per cento della popolazione mondiale”, è quanto ha affermato il professor Gabriel Leung, docente dell'Università di Hong Kong e uno dei massimi esperti mondiali sulle epidemie di Coronavirus. Interpellato dal Guardian, Leung, che ha svolto un ruolo importante nell'epidemia di Sars nel 2002, si dice convinto che moltissimi casi non siano stati segnalati e ... howtodofor

