Coronavirus | l’app per controllare dove si trovano tutti i contagiati

L'App per verificare dove sono i contagiati più vicini. I controlli presso i supermercati e nei luoghi pubblici dove ti misurano la febbre e tengono traccia dei tuoi spostamenti. L'invito ad uscire di casa il meno possibile. La vita di Giulia Zappon, 35 anni di Vicenza, titolare insieme a un altro italiano di Changsha Eurasia China-Italy Trade Consulting, una società che si occupa di import-export di prodotti (soprattutto alimentari, italiani ma in realtà da tutto l'occidente) è cambiata da quando è iniziata l'emergenza del contagio del Coronavirus. Eppure, non ha voluto fuggire, lasciare la Cina. Infati invia messaggi positivi: «Lo Stato è presente, sta reagendo, la popolazione è solidale». Anche la comunità italiana si sta dando da fare e le varie associazioni stanno raccogliendo mascherine da inviare in Cina.

