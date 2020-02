Coronavirus, l’allarme: “Potrebbe infettare più di metà della popolazione mondiale” (Di martedì 11 febbraio 2020) Non si smette di parlare del Coronavirus. Purtroppo l’aggressivo virus partito dalla Cina non si ferma e pare che i contagi siano stati sottostimati. Il virus, che in Cina ha già ucciso migliaia di persone, “Potrebbe infettare oltre il sessanta per cento della popolazione mondiale”. Un dato terrificante. Lo ha affermato il professor Gabriel Leung, docente dell’Università di Hong Kong che è anche tra i massimi esperti mondiali sulle epidemie di Coronavirus. Intervistato dal Guardian, Leung, che ha avuto un ruolo chiave ai tempi dell’epidemia di Sars nel 2002, è certo che moltissimi casi non siano stati segnalati. Questo significa che persone potenzialmente infette sono libere di circolare e dunque di diffondere il virus ovunque. Se l’epidemia non verrà fermata, il rischio è che oltre la metà della popolazione mondiale venga infettata. I numeri sono spaventosi e non fanno che ... caffeinamagazine

Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Oms lancia l'allarme il contagio 'estero' è solo la punta dell'iceberg #Cina - Agenzia_Ansa : #Coronavirus L'#Oms lancia l'allarme: i contagi 'esteri' sono solo la punta dell'iceberg #Cina - Agenzia_Ansa : E' morto il medico cinese Li Wenliang, che aveva dato per primo l'allarme sulla diffusione del #coronavirus, ma non… -