Coronavirus, la Cina lancia un app che avverte se sei a rischio contagio (Di martedì 11 febbraio 2020) L’hanno chiamata “rivelatore a contatto ravviCinato” l’app proposta dalla Cina per rivelare se una persona è (o meno) a rischio contagio per Coronavirus. Chiunque viene giudicato vicino alla contrazione del Coronavirus, viene caldamente invitato a segnalare alle autorità il sospetto. Inoltre, l’applicazione invita la persona contagiata a rimanere in casa. Al momento l’innovazione è disponibile soltanto nel continente asiatico. Coronavirus, app per rischio contagio I dipartimenti della China Electronics Technology Group Corporation hanno sviluppato un app che rivela il rischio di contagio per Coronavirus. Da quanto si apprende, infatti, questa nuova tecnologia mette in guardia le persone se sono entrate in contatto con persone infette. In caso positivo, inoltre, invita a rimanere in casa e allertare le autorità. Come funziona? Per effettuare la ... notizie

