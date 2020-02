Coronavirus, la candeggina alleato per eliminare il microrganismo dalle superfici (Di martedì 11 febbraio 2020) Gabriele Laganà Secondo Gianni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Iss, la via di trasmissione da temere per il Coronavirus è soprattutto quella respiratoria L’avanzata impetuosa del Coronavirus, che con il passare dei giorni sta sempre più, spaventando il mondo, può essere fermata con un qualcosa di semplice che tutti noi abbiamo in casa: la candeggina. Di questo ne sono certi i ricercatori della University Medicine Greifswald, in Germania, che hanno ripreso tutte le informazioni disponibili sulla persistenza dei Coronavirus umani e animali su superfici inanimate e sulle strategie di inattivazione con agenti utilizzati per la disinfezione chimica nelle strutture sanitarie. Il risultato, pubblicato sul Journal of Hospital Infection, sembra essere chiaro. Il microrganismo può rimanere sugli oggetti a temperatura ambiente fino a 9 giorni ma non è molto ... ilgiornale

