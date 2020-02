CORONAVIRUS/ Il vaccino è lontano, ecco come limitare i danni (Di martedì 11 febbraio 2020) Il bilancio dell'epidemia è in continuo aggiornamento. La letalità non è alta, ma il contatto tra persone può rendere il CORONAVIRUS più aggressivo ilsussidiario

Agenzia_Ansa : #coronavirus La Cina annuncia 'possibile vaccino, sperimentato su 100 cavie animali. Ci vorrà del tempo prima che s… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre mille morti. La Cina annuncia possibile vaccino. Di Maio: 'Andiamo a prendere Niccolò' #ANSA - tg2rai : #Coronavirus. Il Presidente Xi, per la prima volta tra la gente parla di 'Situazione grave' . Possibile vaccino tes… -