Coronavirus, il super “untore” inglese: ha girato il mondo da Singapore alle Alpi (Di martedì 11 febbraio 2020) Sospettato di aver contagiato altre 11 persone, il 53enne Steven Walsh ha fatto sapere di essere guarito completamente (resta comunque in isolamento in un ospedale di Londra). Vari contagi sono avvenuti in Alta Savoia (Francia), dove l'uomo d'affari - reduce da Singapore - avrebbe infettato altri turisti. fanpage

