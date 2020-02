Coronavirus, i morti sono più di mille. Allarme Oms: “I contagi sono solo all’inizio” (Di martedì 11 febbraio 2020) Nuovo bollettino dalle autorità sanitarie cinesi sul Coronavirus 2019-nCoV: il numero dei morti è salito a 1016, molti dei quali ancora da Wuhan, la città-focolaio dell'epidemia. Quasi 40mila i contagiati ma per l'Organizzazione mondiale della Sanità, "questa non è altro che la punta dell'iceberg". In settimana si riuniranno a Ginevra 400 esperti per discutere su possibili vaccini e soluzioni all'emergenza. fanpage

