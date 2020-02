Coronavirus: guarito Steven Walsh, il cittadino britannico che ha contagiato almeno 11 persone in Francia e Uk (Di martedì 11 febbraio 2020) Ha contagiato 5 connazionali in un resort francese della Savoia, oltre a un altro a Maiorca, e altri 5 al ritorno in Gran Bretagna. Ma Steven Walsh, commerciante residente a Hove, nell’East Sussex inglese, è ufficialmente guarito dal Coronavirus. Al momento resta ricoverato – come la sua famiglia resta in isolamento – “per precauzione”. Walsh era reduce da Singapore, dove aveva presto parte al meeting organizzato all’hotel Grand Hyatt dalla britannica Servomex, per la quale lavora. Successivamente aveva viaggiato, contagiando altre persone. Nessuna di loro è al momento in gravi condizioni, precisano peraltro fonti dell’Nhs, il servizio sanitario nazionale britannico. In un comunicato diffuso dal Guy’s Hospital di Londra, dove l’uomo sta completando adesso la convalescenza in quarantena, Walsh ringrazia la stessa Nhs per le cure ricevute e aggiunge, ... ilfattoquotidiano

RaiNews : Rimane ricoverato 'per precauzione' in isolamento all'ospedale St. Thomas di Londra #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, è guarito il britannico che ha contagiato diversi persone. L'uomo d'affari si era recato a Singapore.… - libellula58 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, è guarito il britannico che ha contagiato diversi persone. L'uomo d'affari si era recato a Singapore. Lui… -