Coronavirus | gruppo di cinesi aggredito verbalmente a Roma – VIDEO

"Andate via - avete il Coronavirus". Offese a un gruppo di cinesi a Roma : Un gruppo di ragazzi cinesi, tra cui una giovane incinta, è stato preso di mira da tre ragazzini a Roma. “Andate via dall’Italia perché siete infetti dal coronavirus” gli avrebbero urlato mentre attraversavano la strada in piazza dei Consoli in zona Tuscolana. Uno, un quindicenne, li avrebbe minacciati con un coccio di bottiglia.Sul posto è intervenuta la polizia che ha bloccato e portato in commissariato ...

Gruppo FCA - Un impianto europeo rischia lo stop temporaneo per l'epidemia del Coronavirus : l'epidemia del coronavirus in Cina rischia di avere ripercussioni sulla rete produttiva europea della Fiat Chrysler. "Le interruzioni delle forniture potrebbero compromettere la produzione in uno stabilimento in Europa", ha spiegato l'amministratore delegato Mike Manley al Financial Times. "Se la situazione continua a peggiorare, potremmo dover fermare un impianto". Manley, per ora, non ha indicato il sito a rischio stop. ...

A Pechino vietate le cene di gruppo per combattere il Coronavirus : Pechino ha messo al bando le cene e gli eventi di gruppo a causa del coronavirus. Oggi, Chen Yankai, vicedirettore del’Ufficio di vigilanza sui mercati municipali, ha illustrato l’ordinanza “tassativa” che vieta “agli operatori di catering - ristoranti inclusi - di organizzare cene di gruppo durante la fase di prevenzione e di controllo dell’epidemia”.Pechino è l’ultima città a ...

Benevento - psicosi Coronavirus : il messaggio shock su un gruppo scolastico : Tempo di lettura: 1 minutoContinua la psicosi coronavirus nel Sannio. Comprensibile la prevenzione, assurdi gli allarmismi che a volte rischiano di creare incidenti diplomatici. Alla nostra redazione è giunta una segnalazione, suffragata dallo screenshot (opportunamente oscurata per mantenere la privacy del mittente) di una parte di una conversazione di gruppo su WhatsApp creato da una classe di un istituto scolastico cittadino. Un ...

Coronavirus - sassaiola a Frosinone contro un gruppo di studenti cinesi : sassaiola contro un gruppo di studenti cinesi dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone. A raccontare il grave episodio è stato il docente Giuseppe Iaconis che all'Accademia insegna Fashion Design. La notizia è trapelata nel corso della conferenza stampa che la direttrice dell'istituto, Loredana Rea, e il presidente della Consulta degli studenti, Luca Spatola, hanno tenuto all'indomani del sospetto caso della studentessa cinese colpita da ...

ESCLUSIVA – Coronavirus - gruppo di cinesi verso Napoli : erano con i due infetti : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Una notizia che, se confermata, avrebbe del clamoroso. Secondo quanto raccolto in ESCLUSIVA dalla redazione di Anteprima24, parte della comitiva di turisti cinesi sottoposta a controlli per il Coronavirus a Roma sarebbe stata rilasciata ed attualmente si troverebbe a Napoli. Potrebbe trovarsi a Roma anche se dal Ministero fanno sapere che alcuni sono stati bloccati a Cassino. Come riportato nelle scorse ...