Coronavirus: “globetrotter” britannico “super untore”, ha infettato 11 persone in 3 Paesi (Di martedì 11 febbraio 2020) Il nuovo viaggia a bordo dei ‘globetrotter‘. E’ così che un 50enne britannico in tour per affari si è trasformato in un ‘super untore‘. Secondo la ricostruzione dei suoi movimenti, potrebbe aver infettato 11 persone provenienti da 3 diversi Paesi. L’uomo si è contagiato durante il suo viaggio di lavoro: aveva fatto tappa a Singapore per una conferenza di vendita dal 20 al 22 gennaio, secondo quanto riporta ‘The Guardian’. A quell’evento hanno partecipato più di 100 persone e uno di loro era di Wuhan, la megalopoli cinese epicentro dell’epidemia di nuovo Coronavirus. Per questo i funzionari che si sono occupati del caso del businessman ritengono che proprio in tale occasione l’uomo sia incappato nel 2019-nCoV. Non sapendo di aver contratto il virus, l’uomo ha viaggiato da Singapore diretto a una stazione ... meteoweb.eu

