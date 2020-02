Coronavirus, Franco Bechis avverte il governo: "La via per evitare disastri economici" (Di martedì 11 febbraio 2020) Franco Bechis dà una lettura delle conseguenze economiche legate alla diffusione del Coronavirus, che costringe i governi ad adottare misure sempre più restrittive nelle comunicazioni con la Cina. L'economia occidentale è legata a doppio filo con quella di Pechino, che ad oggi conta il 17% del Pil g liberoquotidiano

corra_franco : RT @senso_vietato: Ci dicono di stare calmi, e per carità non vogliamo creare allarmismi. Dalle ultime notizie però, sembra che in Etiopia… - corra_franco : RT @benq_antonio: #Roma oggi si gioca a Caccia al Topo.... Non vorrei che fosse troppo pulita la città.... ?? Magari non esiste solo il #C… - corra_franco : RT @desnos_bob: #Cina ho una grande #ammirazione per tutti quelli che mettono in gioco la vita per poter aiutare i cittadini infettati da… -