Coronavirus, esperto: a rischio il 60% popolazione mondiale se non si controlla l’epidemia (Di martedì 11 febbraio 2020) L’epidemiologo Gabriel Leung, a capo del Dipartimento di medicina all’università di Hong Kong, ha lanciato l’allarme: se non viene controllata l’epidemia di Coronavirus potrebbe diffondersi a circa i due terzi della popolazione mondiale. L’avvertimento dell’esperto arriva dopo le affermazioni del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, secondo cui i casi di Coronavirus negli altri Paesi potrebbero essere “solo la punta dell’iceberg“. Per Leung, intervistato dal ‘Guardian’, la questione fondamentale è comprendere le dimensioni e la forma di questo “iceberg”. Secondo la maggioranza degli esperti, ogni persona infetta può trasmettere il virus a circa 2,5 persone e ciò fa rilevare un tasso del 60-80%. “Il 60% della popolazione mondiale è un numero tremendamente ... meteoweb.eu

