Coronavirus, emergenza senza fine: il numero delle vittime supera quota 1000 (Di martedì 11 febbraio 2020) Le vittime del Coronavirus sono oltre 1000. In Vietnam il primo caso di una trasmissione da uomo ad uomo. fuori dalla Cina. PECHINO (CINA) – Il numero delle vittime del Coronavirus continua a salire senza sosta. I morti fino a questo momento sono oltre 1000 ma il governo cinese parla di un virus destinato a diventare molto più forte con un bilancio che può diventare davvero tragico. In Vietnam la prima trasmissione da uomo a uomo fuori dalla Cina L’allarme sale e in Vietnam il primo caso di una trasmissione da uomo a uomo fuori dalla Cina. Fino a questo momento si erano registrati ricoveri solo di persone che erano stati a Wuhan ma la situazione sta mutando giorno dopo giorno. La notizia di questo caso è stato confermato dall’Oms precisando che la persona colpita dal Coronavirus non era stata in Cina ma questo è stato trasmesso da un parente che aveva ... newsmondo

