Coronavirus, è guarito il cittadino britannico che aveva contagiato undici persone (Di martedì 11 febbraio 2020) Per giorni è stato al centro delle notizie sui casi di Coronavirus nel Regno Unito. Si chiama Steve Walsh e di mestiere lavora nel reparto vendite di una compagnia di gas. Rientrato in Inghilterra dopo un viaggio che lo ha portato in Singapore e in Francia, l’uomo avrebbe infettato undici persone che attualmente si trovano tre paesi diversi. I contagi in Alta Savoia e nel Regno Unito L’uomo ha rivelato la sua identità e ha annunciato attraverso i media di essere guarito. Per il momento resta ricoverato – come la sua famiglia resta in isolamento – “per precauzione”. Delle persone contagiate dal Sig. Walsh, cinque si trovano in Francia, cinque in Inghilterra a una sull’isola di Majorca, Spagna. I contagi sarebbero avvenuti mentre Mr. Walsh si trovava in vacanza in un resort sciistico nell’Alta Savoia e, successivamente, al suo ... open.online

