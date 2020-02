Coronavirus contagio globale, primo caso in California: oltre 1000 morti (Di martedì 11 febbraio 2020) Martedì 11 febbraio 2020. Quasi 2.500 nuovi casi di Coronavirus nell’aggiornamento della Commissione Sanitaria Cinese. L’epidemia, che ha avuto origine a Wuhan, ha raggiunto quota 42.638 persone infette a livello nazionale. Nell’ultimo bollettino si parla di 108 vittime (103 nella sola provincia di Hubei) che vanno ad aggiungersi ai 1.016 morti a livello nazionale. Nel corso della giornata di ieri due decessi fuori dalla Cina: il primo ad Hong Kong, il secondo nelle Filippine. Un emittente locale americana fa sapere che un primo caso di contagio si è registrato a San Diego in California. Si tratta di un cittadino statunitense rientrato con il primo volo da Wuhan, quello che ha portato al rimpatrio di 167 americani. Al momento il paziente è stato posto in isolamento: le sue condizioni sarebbero buone. Coronavirus contagio globale, primo caso in California: oltre 1000 ... urbanpost

