Coronavirus, comunità cinese promuove l'auto quarantena: la risposta dell'Asl (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Al fine di tutelare la sicurezza, sia pubblica che sanitaria, la comunità cinese di Napoli ha proposto l'auto quarantena per i connazionali rientrati da poco in Italia all'Asl Napoli 1 Centro. La richiesta arriva in merito all'espandersi dell'infezione da Coronavirus 2019-ncov, negli ultimi tempi giunta anche in Europa. "Per tutelare la sicurezza pubblica la comunità cinese sta praticando 'auto quarantena' per due settimane dopo il rientro del viaggio in Cina" si legge sul comunicato inviato questa mattina all'Asl napoletano. La comunità asiatica residente a Napoli ha così cercato la collaborazione al fine di evitare il diffondersi di eventuali contagi. Chiedendo una struttura per l'accoglienza dei soggetti che non possono praticare la quarantena nelle loro abitazioni. Non si fa attendere però la replica dell'Asl partenopeo, il ...

