Coronavirus | come stanno i cinesi ricoverati allo Spallanzani?

Come stanno le persone ricoverate allo Spallanzani per il Coronavirus : "Il cittadino italiano, trasferito giorni fa dalla struttura dedicata della città militare della Cecchignola e con intenzione confermata da nuovo coronavirus continua ad essere in buone condizioni generali". Così il bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani. Lieve miglioramento anche per i due coniugi cinesi positivi al coronavirus e ricoverati in terapia intensiva allo Spallanzani. "In maniera ...

Coronavirus - come guadagnare nonostante l'emergenza : la parola agli esperti : Quanto può pesare il panico da Coronavirus sull’economia mondiale? Nessuno ha la sfera di cristallo e molto dipenderà dall’evolversi della situazione sanitaria nelle prossime settimane, ma secondo le ricerche più accreditate nell’ipotesi peggiore l’accentuarsi dell’emergenza cinese a livello globale

Coronavirus - come ottenere il rimborso di biglietti aerei e vacanze in caso di recesso : Coronavirus, viaggi e voli cancellati: come ottenere il rimborso totale. Fa paura il Coronavirus: le vittime crescono, i contagi e aumentano e da poco l’Organizzazione Mondiale della sanità ha addirittura dichiarato che sono preoccupanti alcuni casi di contagio da Coronavirus di soggetti che non erano stati in viaggio in Cina o Wuhan. Quindi si teme […] L'articolo Coronavirus, come ottenere il rimborso di biglietti aerei e vacanze in ...

Coronavirus - passeggera sulla Diamond Princess : “Come viviamo in quarantena” : La nave da crociera Diamond Princess si trova ancora nel porto di Yokohama, a sud-ovest di Tokyo: a bordo ci sarebbero 3.700 passeggeri, 35 dei quali sono italiani. Le persone risultate positive al Coronavirus sono salite a 126 (nessun connazionale è infetto): “Ci fanno test febbre ogni 4 ore”, ha scritto una passeggera italiana della Diamond Princess sui social. “Tutto ciò finirà presto. Lo so. Ne sono sicura. Si stanno ...

Coronavirus/ Il vaccino è lontano - ecco come limitare i danni : Il bilancio dell'epidemia è in continuo aggiornamento. La letalità non è alta, ma il contatto tra persone può rendere il CORONAVIRUS più aggressivo

Coronavirus - la passeggera a bordo della Diamond Princess : “Ecco come viviamo qui in quarantena” : La nave si trova ormai da una settimana nel porto di Yokohama, a sud-ovest di Tokyo, con circa 3.700 passeggeri e membri d'equipaggio. Ci sono anche 35 italiani (nessuno di loro risulta contagiato). Gli infetti totali sono 136. "Ci fanno test febbre ogni 4 ore" scrive una nostra connazionale su Facebook.Continua a leggere

Come sta l'unico italiano con il Coronavirus : Notizie rassicuranti dallo Spallanzani sulle condizioni del giovane italiano tornato da Wuhan e trasferito giorni fa dalla struttura dedicata della Città Militare della Cecchignola all'ospedale romano con infezione confermata da nuovo coronavirus. L'uomo, unico italiano al momento colpito dal virus, "è in buone condizioni generali e senza febbre. Il paziente continua la terapia antivirale", riferisce il bollettino di oggi. Quanto ai ...

Coronavirus - il messaggio dell’OMS : “Ecco come eliminarlo” : Coronavirus, il messaggio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Ecco quanto resiste sulle superfici e cosa fare per eliminarlo” L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l’allarme con un messaggio condiviso nelle ultime ore. Casi confermati di Coronavirus trasmessi da persone che non hanno mai viaggiato in Cina potrebbero essere sola la punta dell’iceberg. Le osservazioni di Tedros ...

Come il presidente Mattarella sta facendo di tutto per non far salire le tensioni tra Italia e Cina dopo il Coronavirus : Lo abbiamo visto, a sorpresa, entrare in una scuola elementare con una presenza molto alta di bambini di famiglia cinese. Qualche giorno fa, aveva inviato una nota al presidente Xi Jinping, giovedì prossimo sarà presente, insieme all’ambasciatore cinese in Italia Li Junhua, a un concerto di beneficenza nella cappella Paolina al Quirinale. Insomma, Sergio Mattarella è più vicino che mai alla Cina, soprattutto in questo periodo storico in ...

Coronavirus - quanto resiste su superfici come tavoli e maniglie : (foto: Wilpunt via Getty Images) La notizia dell’italiano rientrato da Wuhan positivo al Coronavirus ha ovviamente riacceso l’attenzione già molto alta sulla nuova epidemia in Cina e fuori dalla Cina. Al 7 febbraio i casi sono 31.500, circa 3 mila in più rispetto al 6 febbraio, ma con una lieve flessione nell’aumento dei contagiati rispetto al giorno precedente, il 5 – è ancora presto, comunque, per fornire qualsiasi ...

Come si trasmette il Coronavirus? L’esperto fa chiarezza : Secondo un esperto cinese, Feng Luzhao, ricercatore di malattie infettive presso il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, il nuovo coronavirus non “galleggia” nell’aria a lungo, e attualmente non è dimostrato che possa essere trasmesso attraverso l’aerosol. Il virus viene trasmesso principalmente attraverso goccioline respiratorie e via contatto, ha precisato Feng, aggiungendo che ...

Coronavirus - ecco come distinguerlo dall’influenza : lo speciale oggi gratis in edicola con il Corriere : Tutto quello che bisogna sapere nell’inserto in edicola domenica insieme al «Corriere». Gli esperti ci aiutano a fare chiarezza sull’infezione che sta facendo paura al mondo

Coronavirus - le vittime hanno oltre 60 anni ma il medico cinese è morto a 34. L’esperto : “Dipende da come ognuno è attrezzato geneticamente” : Il decorso peggiore della malattia causata dal nuovo Coronavirus riguarda gli over 60 con patologie croniche, stando ad uno studio pubblicato su Lancet e a un report messo a punto dagli esperti cinesi su altri 450 casi. Eppure si sono registrate vittime tra persone più giovani e casi di contagio anche nei bambini. Il caso più noto è quello di Li Wenliang, l’oftalmologo per primo aveva lanciato l’allarme, rimasto inascoltato e ...

Coronavirus - l’Oms combatte anche le cattive informazioni : come proteggersi e cosa non fare : L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) combatte anche “le cattive informazioni che circolano sul Coronavirus“, ha dichiarato in una conferenza stampa il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Un team dedicato sta lavorando con la nostra divisione per la comunicazione per diffondere corrette informazioni e questo anche che pubblicando interviste con gli esperti sul nostro sito web e ...