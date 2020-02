Coronavirus, caso sospetto a Salerno: il test è negativo (Di martedì 11 febbraio 2020) Non è affetto da Coronavirus il 42 enne di Salerno ricoverato ieri all’ Ospedale Cotugno di Napoli. I test effettuati hanno dato esito negativo. Il paziente – informano fonti dell’ Ospedale per malattie infettive – non ha febbre e non presenta sintomi specifici, ma resta ricoverato in osservazione. L'articolo Coronavirus, caso sospetto a Salerno: il test è negativo proviene da Ildenaro.it. ildenaro

