Coronavirus, candeggina efficace al 100% per distruggerlo. Ma lo Spallanzani: "Non cambia nulla" (Di martedì 11 febbraio 2020) Fioccano gli studi sul Coronavirus, mentre aumenta quotidianamente il bilancio di contagi e decessi (oltre mille) per le infezioni. Si sa che il virus può rimanere infettivo per nove giorni sulle superfici inanimate di vetro, metallo e plastica. Tuttavia non è molto resistente, dato che in meno di u liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : Il coronavirus resiste fino a 9 giorni sulle superfici. E' quanto emerge da una revisione di studi scientifici fatt… - Agenzia_Ansa : Il #coronavirus resiste sulle superfici fino a 9 giorni. Ma l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente ad uc… - Italia_Notizie : Coronavirus, la candeggina alleato per eliminare il microrganismo dalle superfici -