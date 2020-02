Coronavirus, bollettino dallo Spallanzani: migliorano i due turisti cinesi. In buone condizioni il 29enne italiano (Di martedì 11 febbraio 2020) Sono migliorate le condizioni generali dell’uomo della coppia di turisti cinesi ricoverati per infezione da Coronavirus allo Spallanzani di Roma. In particolare l’uomo della coppia, dicono i medici dell’ospedale romano, presenta «una riduzione del supporto respiratorio, con partecipazione attiva alla respirazione». Entrambi sono ancora ricoverati in terapia intensiva e per loro la prognosi resta riservata. Continua a essere «in buone condizioni» il ricercatore 29enne della provincia di Reggio Emilia arrivato dalla Cecchignola, dove rimangono 55 persone in isolamento. Continua intanto la quarantena per le 20 persone che sono state contatti primari dei due coniugi cinesi. Finora sono stati 58 i pazienti sottoposti al test per il Coronavirus allo Spallanzani. Di questi, 46 sono stati dimessi dopo essere risultati negativi. Tredici pazienti sono tutt’ora ... open.online

Maryljacb : RT @INMISpallanzani: Ultime informazioni su #nCoV2019: è uscito il bollettino medico della Direzione Sanitaria dell'@INMISpallanzani ??????… - Anna33289994 : @MinisteroSalute Bollettino medico #coronavirus - Notiziedi_it : Coronavirus, nuovo bollettino: coniugi cinesi in lieve miglioramento -