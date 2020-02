Coronavirus, Alessandra Ghisleri boccia il governo: "Nemmeno su questo riesce a stare vicino ai cittadini" (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Coronavirus preoccupa non poco gli italiani. I dati dimostrano che il 52,4 per cento della popolazione teme la diffusione dell'epidemia, in particolare perché non si conoscono le modalità. Per Alessandra Ghisleri, in collegamento con Agorà, "Nemmeno su questo punto il governo riesce a stare vicin liberoquotidiano

