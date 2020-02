Confermato il royal wedding di Beatrice di York: Harry e Meghan faranno ritorno? (Di martedì 11 febbraio 2020) La sposa in questione, questa volta, è la nipote della regina: Beatrice di York, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson. Il matrimonio della principessa Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi, come annunciato su Instagram, avrà luogo venerdì 29 maggio 2020. La Regina ha deciso che la cerimonia si svolgerà presso la Cappella Reale a St James’s Palace e il ricevimento si terrà nei giardini di Buckingham Palace. Harry e Meghan si presenteranno? Harry e Meghan Markle, gli sposini reali del 19 maggio di due anni fa, saranno sicuramente nella lista degli invitati del nuovo royal wedding, in quanto cugini della principessa Beatrice. Come annunciato negli scorsi giorni la coppia ha dichiarato addio alla royal Family. Se, il giorno delle nozze della cugina di Harry, i due non si presenteranno a Londra non si parlerà d’altro che di loro. Rischia così di passare in secondo piano il ... thesocialpost

Confermato royal Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Confermato royal