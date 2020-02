Confcommercio: Ostia, aperto nuovo sportello telematico (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma – E’ stato presentato oggi a Roma, ad Ostia, il nuovo sportello telematico Informativo dedicato alle imprese associate, nato con l’obiettivo di promuovere una corretta ‘cultura della prevenzione’ sul territorio, e per diffondere normative e prassi corrette in materia di sicurezza sul lavoro e di rispondere alle esigenze delle aziende. Lo sportello telematico, realizzato in collaborazione tra L’Ascom Confcommercio Roma X Municipio e Litorale Romano e l’Azienda Sanitaria Locale ASL Roma 3, rientra in un protocollo d’intesa che e’ stato firmato in occasione dell’evento e che prevede anche la strutturazione di incontri di approfondimento periodici con le imprese del territorio. “Siamo passati da un mondo in cui l’informazione era una grande risorsa ad un mondo in cui il sovraccarico di informazioni e’ ... romadailynews

Confcommercio Ostia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Confcommercio Ostia