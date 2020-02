«Come si combatte l’ignoranza?», la nuova iniziativa del Milan – VIDEO (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Milan ha dedicato un’iniziativa alla lotta contro l’ignoranza negli stadi: ecco le immagini pubblicate dal club rossonero – VIDEO Il Milan si è reso protagonista, in occasione della sfida interna contro l’Hellas Verona, di un’iniziativa dedicata alla lotta contro l’ignoranza negli stadi. «Come si risponde all’ignoranza? Con la passione per il calcio. Lin Francesco uno di noi!», ecco il VIDEO pubblicato sui social dal club rossonero. Ignorance is best fought with love and a good game of football. Lin Francesco is one of our own! calcionews24

