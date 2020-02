Come pulire il cellulare per rimuovere germi e batteri: le tre opzioni migliori (Di martedì 11 febbraio 2020) Mai Come in questo momento l’attenzione all’igiene e la paura dei germi è d’interesse pubblico. Prima la classica influenza stagionale, poi l’allarme internazionale del coronavirus hanno reso i germi il nostro nemico numero uno. C’è un modo corretto di indossare la mascherina, di lavarsi le mani più volte al giorno e perfino di tossire e starnutire in pubblico. Tra le regoli principali per proteggersi ed evitare il contagio, infatti, ricordiamo che è bene tenere sempre la mascherina aderente a mento, naso e bocca, anche quando si parla o si risponde al telefono. Allo stesso tempo bisogna ricordarsi di lavare le mani molto spesso durante la giornata, strofinandole per almeno 20 secondi. Ma cosa fare con i germi che aderiscono al nostro cellulare? Una volta lavate le mani e coperti naso e bocca, infatti, rimane la questione telefono. Un accessorio ... velvetgossip

bokut_hoe : Come si smette di pensare ai galolio??? Io qua ho una vita da mandare avanti degli esami da sostenere una casa da p… - giuseppeadurno : @Arabafe Se come sembra questa mossa 'discutibile' abbia permesso di pulire la zona dagli spacciatori 'odio' positi… - CiaoSonoLino : Raga ma le sneaker come le “lavate”? Nel senso, teoricamente non si lavano in lavatrice o a mollo e si dovrebbero p… -