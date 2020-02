Combatte sul ring e muore a 13 anni, lo faceva per mantenere la famiglia (Di martedì 11 febbraio 2020) Una storia tristissima dal finale tragico quella di Anucha Thasako, un ragazzino di soli 13 anni che Combatteva sul ring per portare i soldi a casa. Il ragazzino che viveva con i genitori adottivi è morto, dopo un combattimento, in seguito ad un’emorragia celebrale. E’ facile che accada a quell’età quando si prendono colpi alla testa forti e ripetuti come spiegano i medici. L’ossatura in un ragazzino di 13 anni non è ancora completamente sviluppata e le conseguenze possono essere fatali come lo sono state nel caso di Anucha. Il ragazzino era un professionista di Muay Thai, e il suo primo combattimento lo aveva disputato a soli 8 anni. Era bravo e a lui piaceva Combattere ma lo faceva soprattutto per portare soldi a casa come continua a ripetere tra le lacrime uno zio oltre che per poter studiare cosa che lui amava tanto. Quello fatale era per ... baritalianews

