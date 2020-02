Collegiali, Pechino Express. Nicole: “Jennifer mi ha fatto sentire sola” (Di martedì 11 febbraio 2020) Pechino Express 2020 concorrenti #Collegiali. Nicole Rossi su Jennifer Poni: “Mi ha fatto sentire sola” Partirà stasera in prima serata su Rai 2 la nuova edizione di Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente condotta da Costantino Della Gherardesca, mattatore del programma e amatissimo dal web. Una delle coppie protagoniste sarà quella delle #Collegiali, formata da due delle protagoniste più amate de Il Collegio: Nicole Rossi e Jennifer Poni. La prima, parlando della sua compagna d’avventura, nell’intervista a Vero TV ha dichiarato che… “Jennifer (Poni) è instancabile, ma a volte mi ha fatto sentire sola.” Insomma, ne vedremo davvero delle belle tra le due Collegiali di Pechino Express 8, in partenza stasera. Nicole Rossi, inoltre, ha spiegato anche il motivo per cui ha deciso di partecipare al programma di Rai 2, dicendo: “Ho sempre ... lanostratv

Collegiali Pechino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Collegiali Pechino