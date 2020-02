Coletta tocca il pancione di Eleonora Daniele prima di andare via da Storie Italiane dopo il suo messaggio (Foto) (Di martedì 11 febbraio 2020) Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta non voleva mancare a Storie Italiane per complimentarsi anche con Eleonora Daniele (foto), il suo 30% di share nella settimana sanremese ha contribuito al successo del festival e poi quel gesto al pancione della conduttrice e il messaggio per tutti. Bellissime parole anche per la Daniele e per tutta la squadra Rai ma prima di andare via Stefano Coletta non ha perso l’occasione di toccare il pancione della conduttrice che felice ha confidato che non vede l’ora di presentargli la sua Carlotta. Un gesto affettuoso che porta fortuna e che conferma quanto il nuovo direttore Rai tenga all’unione di tutti nella sua azienda. “Sei arrivata quasi al 30% e davvero tutta Rai 1 si è messa in gioco per fare in modo che fosse una settimana di prodotto bello e rappresentativo della nostra Rai”. Ringrazia tutti coloro che con passione hanno contributo alla buona ... ultimenotizieflash

