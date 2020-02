Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro | bacio in piscina | il video

Grande Fratello Vip - Clizia Incorvaia liquida Francesco Sarcina : “Mi ha uccisa come donna” : “Lui è un uomo molto infelice e sofferente mi ha completamente ucciso come donna, ma ora sono rinata. Che consiglio ho da dargli? Di eliminare le persone negative che ha intorno e che comanda come un Deus ex machina”. Parole di Clizia Incorvaia che al Grande Fratello ha letto il testo del brano portato dall’ex Francesco Sarcina a Sanremo e ha risposto alle domande di Alfonso Signorini sulla possibilità che la canzone fosse ...

Grande Fratello Vip - Clizia Incorvaia attacca Francesco Sarcina : “Mi aveva uccisa come donna” (Video) : Il Grande Fratello Vip è ormai entrato nella seconda parte e tra i concorrenti sono nate simpatia e antipatie che governano i rapporti all’interno della casa. Sotto i riflettori il rapporto tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due si sono lasciati andare ad un bacio dimostrazione dell’intesa e dell’interesse nato in queste settimane. Alla bella influencer nell’ultima puntata è stata mostrato il video della canzone che ...

Anche Sanremo al GF VIP con il brano di Sarcina “dedicato” a Clizia Incorvaia : il commento di lei : A dire la verità quando abbiamo commentato il brano che le Vibrazioni hanno portato al Festival di Sanremo, capitanati da Francesco Sarcina, non ci avevamo letto molti riferimenti alla storia d’amore con Clizia, la sua ex e madre di sua figlia Nina. Ci fidiamo però di Alfonso Signorini che nella puntata del GF VIP 4 in onda ieri 10 febbraio 2020 ha portato un po’ di Sanremo perchè quest’anno si sa, il Festival sta bene su ...

