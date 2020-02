Clemente Mastella contro Alfonso Bonafede: "Moralista dei mie stivali, ho atteso 10 anni per venire assolto" (Di martedì 11 febbraio 2020) «Io mo' me ne fotto e sto qua, fermo, come al solito». Come un personaggio biblico, Clemente Mastella da Ceppaloni, l' immortale, ha consumato le sue molte vite ad attendere sulla riva del fiume (stando ben attento a non scivolarci dentro) i cadaveri dei molti nemici. Stavolta, per esempio, ha dato liberoquotidiano

Nonno_Augusto : @DonatoEuropa Cerci più finito di Clemente Mastella. - pengueraffaele : Mastella non è Clemente -