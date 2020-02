Clasica de Almeria 2020: programma, orari e tv. Il calendario e la data (Di martedì 11 febbraio 2020) Dopo il finale al cardiopalma dello scorso anno che aveva visto trionfare il tedesco Pascal Ackermann al termine di una volata imperiosa contro il connazionale Marcel Kittel, domenica 16 febbraio tornerà di scena la Clasica de Almeria per l’edizione numero 35. La corsa di un giorno spagnola con partenza a Roqueta del Mar si articolerà in 187.6 km e si concluderà nella stessa località, dove verrà poi incoronato il vincitore dell’edizione 2020. Il percorso della Clasica de Almeria 2020 sarà come sempre adatto alle ruote veloci. Sono stati inseriti 4 GPM, il primo dei quali, l’Alto de Dalias, sarà anche il più duro: un seconda categoria nel quale si arriverà a 530 metri di altitudine (punto più alto della corsa). Dopo 20 chilometri di discesa ci sarà poi il tratto più faticoso della giornata, con due gpm di terza categoria ravvicinati, l’Alto de la Alqueria e l’Alto de Fuente ... oasport

