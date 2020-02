Citroën C3 - Tolti i veli al facelift - VIDEO (Di martedì 11 febbraio 2020) Dopo 750.000 esemplari venduti in quattro anni, la Citroën C3 si rinnova con un restyling di metà carriera che porta al debutto nuove tecnologie e dettagli aggiornati. La cinque porte rimarrà disponibile con motori benzina e diesel: per vederla nelle concessionarie italiane bisognerà aspettare fino al prossimo mese di giugno. Ancora più spazio alla personalizzazione. Con il facelift le maggiori modifiche estetiche sono state apportate al frontale, dove debutta la nuova firma del marchio francese. La calandra, infatti, ha un andamento discendente che si richiama alla concept Cxperience presentata al Salone di Parigi del 2016. Nuovi sono anche i fari a Led, ora di serie su tutta la gamma, gli Airbump e le cornici dei fendinebbia. I clienti avranno a disposizione 97 differenti combinazioni cromatiche con cui personalizzare la vettura. La C3 sarà disponibile in sette tinte carrozzeria, ... quattroruote

Citroën Tolti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Citroën Tolti