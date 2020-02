Circo a Salerno, associazione contro uso degli animali (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Ancora una volta Salerno ospiterà un Circo che utilizza animali ed ancora una volta, sabato 15 febbraio, dalle 15.30 alle 18.30, attivisti uniti dallo stesso senso di giustizia per il quale risulta inaccettabile uno spettacolo basato su addestramenti brutali, viaggi estenuanti e prigionia continua, saranno in via Salvador Allende – pressi stadio Arechi, provvisti di volantini, megafono, materiale informativo e striscioni, per spiegare le loro ragioni, che poi sono quelle degli animali. È una prigionia che dura tutta la vita: gli unici momenti di “libertà” sono quelli durante i quali vengono costretti, con i metodi violenti tipici di un addestramento forzato, ad eseguire grotteschi esercizi assolutamente contro natura. Il risultato è la noia, la frustrazione e chiari segnali stereotipati. animali appartenenti a specie che in natura si ... anteprima24

