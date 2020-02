Cinema in lutto: addio alla “baby star”. L’attore è morto all’improvviso a soli 25 anni (Di martedì 11 febbraio 2020) lutto nel mondo del Cinema: L’attore e oggi attivista per l’ambiente è morto a soli 25 anni. Diventato famoso a soli 11 anni nel film ‘Tata Matilda’, Raphael Coleman ha avuto un collasso lo scorso 6 febbraio mentre stava facendo jogging, riporta il Mirror. Non aveva mai avuto problemi di salute e al momento non è chiaro quale sia stata la causa del malore fatale. Nato a Londra il 30 settembre 1994, Coleman aveva raggiunto la popolarità grazie al personaggio di Eric Brown, uno dei figli di Colin Firth in ‘Tata Matilda’ (‘Nanny McPhee’, il titolo originale, ndr), il film con protagonista Emma Thompson nei panni della tata che da brutta diventa bellissima mano mano che i figli di un vedovo imparano a diventare educati e rispettosi. (Continua dopo la foto) Per quell’interpretazione Coleman aveva anche ricevuto un Young Artist Awards. Dopo il successo di quel film, Raphael Coleman ha ... caffeinamagazine

fanpage : Lutto nel mondo del cinema. È morto Kirk Douglas - RADIOBRUNO1 : Lutto nel mondo del cinema: è morto all’età di 25 anni Raphael Coleman, star di “Tata Matilda” #RaphaelColeman… - zazoomblog : Lutto nel cinema: muore a 25 anni Raphael Coleman star di Tata Matilda - #Lutto #cinema: #muore #Raphael -