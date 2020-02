Chi sfiducia Bonafede sfiducia il Governo. Crimi avvisa i renziani. Italia Viva spalle al muro sulla prescrizione. Mozione folle contro il Guardasigilli (Di martedì 11 febbraio 2020) Passano al contrattacco e mettono in campo l’artiglieria pesante. Le truppe renziane fanno la faccia cattiva sul dossier giustizia. “Se ci sarà la richiesta di un voto di fiducia sul Governo, Iv rilancerà sulla mozione di sfiducia ad Alfonso Bonafede. La mozione verrà presentata al Senato” e “a quel punto – concludono dal partito di Matteo Renzi – il ministro sarebbe costretto a dimettersi”. A Palazzo Madama, com’è noto, l’ex segretario dem è determinante. Dopo aver messo nel mirino lo stesso premier, il senatore fiorentino ora punta i cecchini sul Guardasigilli. “Noi non molliamo nemmeno di un centimetro – spiega Renzi ai suoi riuniti in tarda sera a Palazzo Giustiniani – dicono che io mi fermo per aspettare le nomine. Si vede che non mi conoscono”. E via social ribadisce: “Se c’è decreto o emendamento su prescrizione noi votiamo contro” per concludere con un “si ... lanotiziagiornale

