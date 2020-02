Chi è Salvatore Nicitra, il boss della Magliana che gestiva il racket dell’azzardo di Roma anche dal manicomio criminale (Di martedì 11 febbraio 2020) Un nuovo Re di Roma Nord. Dopo che si è eclissata la “stella” di Massimo Carminati un altro boss sembra avere preso il controllo della criminalità nella zona settentrionale della Capitale. Al centro degli affari di Salvatore Nicitra non ci sarebbero però la gestione delle cooperative, come nel caso del “Nero”, ma quella del settore del gioco d’azzardo. Il ruolo di primo piano di Nicitra è stato portato alla luce dopo il bliz dei carabinieri che oggi ha portato all’arresto di 38 persone, considerate a vario titolo legate in un’associazione a delinquere guidata appunto dallo stesso Nicitra, in una vasta operazione ha coinvolto le province di Roma, Viterbo, Terni, Padova, Lecce, oltre che Spagna e Austria. Così come Carminati, che però rimase sempre una sorta di battitore libero, Nicitra inzia la sua carriera criminale fra le fila della banda della ... open.online

