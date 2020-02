Chi è Elly Schlein, la nuova vicepresidente dell’Emilia Romagna (Di martedì 11 febbraio 2020) Stefano Bonaccini, governatore attuale dell’Emilia Romagna, ha nominato la 34enne Elly Schlein vicepresidente alla regione. Bonaccini annuncia l’ingresso in giunta della Schein in una nota e conferma anche i nomi di Mauro Felicori, ex responsabile della Reggia di Caserta, e Vincenzo Colla, vicesegretario della Cgil. Il governatore afferma in proposito:”Elly ha ottenuto un risultato personale particolarmente significativo, guidando le liste di ‘Emilia-Romagna Coraggiosa’, ben interpretando la necessità di coniugare in modo nuovo e ancor più incisivo la lotta alle diseguaglianze che segnano la nostra società e la transizione ecologica”. Poi prosegue: “Queste valutazioni mi hanno spinto a chiederle un impegno diretto nell’ambito delle politiche di welfare e nel coordinamento di un nuovo Patto per il clima, che ho intenzione di siglare con ... notizie

Barabba1 : RT @ksnt63: Vi vedo, che NON esultate per il meraviglioso riconoscimento a Elly Schlein Vi vedo, che non invadete tw con questa MERAVIGLIOS… - DIRETTORINA : RT @ksnt63: Vi vedo, che NON esultate per il meraviglioso riconoscimento a Elly Schlein Vi vedo, che non invadete tw con questa MERAVIGLIOS… -