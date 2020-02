Che fine ha fatto Dan di Gossip Girl? Oggi è diventato papà [FOTO] (Di martedì 11 febbraio 2020) Che fine ha fatto Penn Badgley? L’attore, interprete di Dan Humphrey di Gossip Girl e di Joe Goldberg di You, sta per diventare papà! La mamma è sua moglie, la cantante Domino Kirke, già madre per una precedente relazione e che ha annunciato la gravidanza in un post su Instagram: Di nuovo in viaggio. La gravidanza dopo aver subito la perdita è tutta un’altra cosa. Dopo due aborti di seguito eravamo pronti all’idea di rinunciare ad avere un figlio. Non mi fidavo più del mio corpo, accettavo il fatto che non sarei più diventata mamma. Dan di Gossip Girl diventa padre insieme a Domino Kirke Il lieto evento arriva infatti dopo un periodo estremamente difficile per Penn e lei, che hanno dovuto affrontare due aborti consecutivi. Il tentativo di avere un figlio era stato quasi abbandonato, ma per fortuna la coppia non ha mollato: Da donna in gravidanza ho visto e sentito di tutto. ... velvetgossip

