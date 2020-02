Cava de’ Tirreni | Attanasio nuovo comandante della Municipale

Cava de’Tirreni - studenti in protesta contro i topi : Tempo di lettura: 1 minuto“Vogliamo una scuola, non una topaia”. Con questo striscione affisso davanti al Comune di Cava de’ Tirreni, gli studenti del liceo scientifico Genoino hanno protestato contro la disinfestazione effettuata in maniera non completa, secondo gli alunni. Le modalità dell’intervento sono state contestate dagli alunni che, al rientro a scuola dopo la chiusura disposta lo scorso 3 febbraio, hanno trovato ancora carcasse di ...

Cava de’ Tirreni - presidio lavoratori de “La Nostra Famiglia” : Tempo di lettura: 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Agitazione presso il centro di riabilitazione ‘La Nostra Famiglia’ di Cava de’ Tirreni. I lavoratori e i sindacalisti della Uil Fpl rivolgono agli utenti questo messaggio: “Ci scusiamo per il disagio arrecato, poiché dal primo febbraio l’amministrazione dell’associazione ha deciso di modificare il contratto collettivo nazionale di lavoro alle maestranze. ...

Cava de’ Tirreni - padrone muore schiacciato da un albero : il cane Charlie lo veglia fino alla fine : L'ha vegliato fino all'arrivo dei soccorritori Charlie, il cane labrador che ha commosso tutti questa mattina a Cava de' Tirreni nel Salernitano quando è stato trovato accanto al suo padrone, travolto e ucciso da un albero. Il cane è stato soccorso a sua volta dai volontari del canile di Cava e grazie al suo microchip le forze dell'ordine hanno potuto identificare la vittima, noto medico della zona.Continua a leggere

Cava de’ Tirreni : tegole divelte dal vento - domani chiusa la scuola di Santa Lucia : Tempo di lettura: 1 minutoA seguito dell’eccezionale vento che ha interessato il territorio cavese nella notte tra il 5 e il 6 febbraio, sono state divelte in più punti le tegole dalla falda est della scuola elementare ubicata alla piazza F. Baldi della frazione Santa Lucia, falda prospettante direttamente l’ingresso principale e pertanto immediatamente, questa mattina, è stata delimitata la parte di marciapiede antistante la scuola sulla ...

Allerta meteo : la prima vittima - a Cava de’ Tirreni : La tragedia è avvenuta nel salernitano, un oculista è stato ucciso da un pino, sdradicato dal vento. L’albero non era ritenuto pericolante Il luogo dell’incidente (Fonte foto: teleclubitalia.it) Il fatto è accaduto in mattinata, in Campania. Precisamente, a Cava de’ Tirreni, nella provincia di Salerno, un uomo di sessantun anni è stato travolto ed ucciso da un pino, sdradicato dal forte vento. Al ...

Cava de’ Tirreni - medico napoletano muore schiacciato da un pino caduto per il vento : A Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, un uomo di 61 anni, medico oculista originario della provincia di Napoli e residente nella città metelliana, ha perso la vita a causa della caduta di un albero abbattuto a causa del forte vento. L’uomo stava portando a spasso il suo cane labrador in via Crispi quando un pino secolare che si trovava all’interno della villa comunale lo ha centrato in pieno, uccidendolo. I rami hanno ...

Cava de’ Tirreni - albero precipita a causa del vento : morto un 65enne : L’anziano, da quanto si apprende, stava percorrendo nella mattinata di oggi via Crispi a piedi quando un pino secolare gli è crollato addosso. Un uomo di circa 65 anni ha perso la vita a Cava de’ Tirreni (Salerno) in seguito alla caduta di un albero abbattuto dal forte vento. L’anziano, da quanto si apprende, stava percorrendo nella mattinata di oggi via Crispi a piedi quando un pino secolare gli è crollato addosso. Inutili i ...

Cava de’ Tirreni - è un oculista 61enne l’uomo ucciso dall’albero : Tempo di lettura: 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Una scena straziante si è palesata agli occhi dei soccorritori e del magistrato che, dopo il (lungo) tempo necessario ai vigili del fuoco per spezzettare il grosso albero caduto, hanno potuto identificare l’uomo sepolto da tronco e rami. Corpo e testa erano feriti profondamente. L’umo è stato identificato per G.M., 61 anni, noto oculista di Cava de’ Tirreni, città ...

Tragedia a Cava de’ Tirreni : cade albero - morti un uomo e il suo cane : Tempo di lettura: 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Tragedia in via Crispi, nelle adiacenze della villa comunale: il fortissimo vento che da mercoledì sera sta sferzando il salernitano ha abbattuto un grosso pino marittimo. La pianta ha travolto uno sfortunatissimo uomo (all’incirca di sessant’anni) che stava in quel momento transitando sul marciapiede insieme con il suo cane. uomo e animale sono morti sotto il peso di ...

Cava de’ Tirreni rende onore al ‘presidente’ Guerino Amato : Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – I figli Franco e Giovanna ed il Sindaco Vincenzo Servalli, sabato pomeriggio hanno scoperto la targa dell’intitolazione del nuovo sottovia a Guerino Amato “a dieci anni dalla scomparsa dell’imprenditore e del Presidente della Cavese per antonomasia, della Serie B e della storica vittoria 2-1 allo stadio San Siro contro il Milan”. “Non solo un grande ...

Controlli a Cava de’ Tirreni : sequestri e multe per patenti scadute e veicoli senza assicurazione : Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Rimane alta l’attenzione della Polizia di Stato di Cava de’ Tirreni che ha intensificato l’attività di prevenzione e controllo sul territorio cittadino, nell’ambito di una più ampia strategia di contrasto al crimine diffuso attuata in ambito provinciale dal questore Maurizio Ficarra, per impedire la commissione di reati contro il patrimonio. Solo negli ultimi due giorni, i numerosi posti ...

Cava de’Tirreni : rapina e minaccia di morte l’ex fidanzata - arrestato pregiudicato : Tempo di lettura: 2 minutiCava de’Tirreni (Sa) – Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio in città, nella serata di ieri gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni hanno proceduto all’arresto del 44enne F.A., pluripregiudicato, in quanto resosi responsabile dei reati di rapina, violenza, minacce gravi, evasione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. ...

Cava de’ Tirreni - il Comune ‘smonta’ il caso : “Mediateca sicura” : Tempo di lettura: 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Mediateca sicura o no? Il dibattito si accende a Cava dopo la diffusione di notizie non certo rassicuranti. fatte le verifiche del caso, il Municipio comunica: “Nessun riscontro all’allarme lanciato nei giorni scorsi dal Comitato Ordine e Quiete riguardo presunti rischi crolli della Mediateca Marte e tantomeno di stabilità dell’edificio, che possiede tutti gli standard di ...

Mostra Art Progressive - Gran Galà al monastero S. Giovanni di Cava de’ Tirreni : Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Si terranno venerdì 31 gennaio, con inizio alle ore 18.30, il Finissage e il Galà delle Premiazioni della Mostra collettiva d’arte “Art Progressive” presso il Complesso Monumentale del monastero di San Giovanni di Cava de’ Tirreni. Si conclude, quindi, l’evento “Art Progressive” coorganizzato dalla Galleria Proposte Lab e dall’Amministrazione comunale, con il patrocinio della ...