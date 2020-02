Catania: Fondi Ue, monitoraggio Confindustria su imprese etnee (Di martedì 11 febbraio 2020) Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – Verificare lo stato di avanzamento dei progetti finanziati dalla Regione siciliana con risorse del Po Fesr Sicilia 2014-2020. E’ l’obiettivo dell’indagine avviata da Confindustria Catania tra le imprese della provincia etnea associate al sistema. “Il monitoraggio – spiega il presidente degli industriali catanesi Antonello Biriaco – prende le mosse dalle criticità segnalate da alcune imprese del territorio utilmente inserite nelle graduatorie relative ai bandi emanati nell’ambito della programmazione europea in corso ma alle quali non è stato ancora erogato il contributo spettante. Il tutto, anche a fronte di progetti già avviati che non possono usufruire della prevista quota di anticipazione”. I bandi sono per lo più riconducibili all’Asse 1, destinato al rafforzamento della ricerca, dello ... calcioweb.eu

