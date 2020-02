Caso Vannini, sparita la maglietta che Marco indossava il giorno del delitto (Di martedì 11 febbraio 2020) Luca Sablone L'assurda sparizione: "Era una t-shirt di colore blu". E adesso c'è un dubbio: "Forse qualcuno ha pensato di disfarsene perché magari sporca di sangue" Sul Caso Marco Vannini continuano a esserci dubbi e misteri. Bugie, menzogne, omissioni e depistaggi: un mix micidiale per il ragazzo, morto per un ingiustificabile ritardo nella richiesta d'aiuto ai soccorsi. Un'incognita riguarda la maglietta che il giovane indossava il giorno del decesso: che fine ha fatto? Una domanda che continua a farsi mamma Marina: "Era una t-shirt di colore blu. Non l’abbiamo mai più avuta tra le mani". Anche perché vi è un forte dubbio: "Forse qualcuno di loro ha pensato di disfarsene perché magari sporca di sangue". A pochi giorni di distanza dalla decisione della Corte di Cassazione, che ha disposto un nuovo processo d'appello per tutta la famiglia di Antonio Ciontoli, è stata ... ilgiornale

