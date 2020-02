Caserta, doppio appuntamento con il cinema sociale al Duel Village (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Una mattina davvero speciale vi attende al Duel Village di Caserta domenica 16 febbraio 2020. Due appuntamenti cinematografici di grande rilievo sociale e culturale si svolgeranno in contemporanea nelle sale della struttura di via Borsellino. Entrambi ad ingresso gratuito. Alle 10,30 verrà proiettato il film ‘Lotta per la vita’ diretto da Nando De Maio che sarà al Duel Village insieme ai protagonisti: l’attore Salvatore Misticone (il signor Scapece di ‘Benvenuti al Sud’) e il pugile Patrizio Oliva. La sceneggiatura è di Cristian Boragine, un giovane di Teano affetto dalla Sla, la sclerosi laterale amiotrofica, che, mettendo insieme il suo amore per il cinema e la sua passione per lo sport, ha voluto raccontare come sarebbe stata la sua vita se non si fosse ammalato. Il testo ha conquistato Misticone che si è ... anteprima24

