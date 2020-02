Carta Sostegno Cultura – Bonus Libri 2020 (Di martedì 11 febbraio 2020) Bonus Libri da 100 Euro con la Carta Sostegno alla Cultura 2020 La nuova legge di bilancio ha previsto un un Bonus Libri da 100 euro erogato attraverso la Carta Sostegno alla Cultura per sostenere la lettura e le librerie. Si tratta di una Carta elettronica con cui si potranno acquistare Libri, anche in versione digitale, muniti di codice ISBN. Sarà erogata a chi ha un Isee molto basso, il cui limite sarà indicato con la pubblicazione del testo del decreto previsto dalla legge di bilancio. Il Bonus Libri da 100 euro, sarà dunque un’agevolazione per i nuclei familiari svantaggiati che non vogliono e non devono rinunciare all’amore per la lettura. I soldi erogati dovranno essere spesi durante un anno dall’erogazione. Potrebbe InteressartiBonus Mobili Ed Elettrodomestici 2020 Requisiti Anche per l'anno 2020 nella legge di bilancio è …Bonus Bebe dal 2020 Esteso a ... saldiscontioffertecoupon

