Cannavaro: «Napoli Barcellona? Gli azzurri se la possono giocare» (Di martedì 11 febbraio 2020) Fabio Cannavaro, ex campione del mondo nel 2006, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Fabio Cannavaro è fiducioso nei confronti del Napoli e di Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: «Gattuso sta facendo un gran lavoro. Ma sinceramente è complicato, sta cercando di ridare intensità e ritmo da tempo smarriti e non so il perché, con Carlo Ancelotti. Del resto dopo 15 anni questa è la prima stagione sbagliata di De Laurentiis». Barcellona – «Diciamo che gli azzurri se la possono giocare. Ma i catalani restano favoriti. Quello del Barcellona è un ciclo che si sta chiudendo. Ma attenzione, quando hai uno come Messi. Vedo più possibilità per l’Atalanta con il Valencia». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

