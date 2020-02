Camerun, arrivano le elezioni ma nel paese dilaga la violenza (Di martedì 11 febbraio 2020) Rinviate per due volte nel 2018 e nel 2019, domani in Camerun si svolgeranno le elezioni parlamentari. In parte del paese africano, la consultazione elettorale dovrebbe svolgersi senza problemi. Opposta è la situazione nelle regioni anglofone, nell'ovest del paese, precipitate nella violenza dal 2016, dove i gruppi armati separatisti hanno minacciato da tempo di impedirne lo svolgimento e, da ultimo, hanno anche “invitato” gli operatori umanitari a sospendere le loro attività. Gli scontri (...) - Mondo / violenza, , Camerun feedproxy.google

